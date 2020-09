Stany Zjednoczone chcą oswajać ludzi z autonomiczną jazdą

Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza nowe narzędzie informujące o testach samochodów autonomicznych.

Zdjęcie Czy samochody autonomiczne naprawdę są bezpieczne? /123RF/PICSEL

Agencja uruchomiła publiczną platformę, której celem jest informowanie obywateli o trwających programach testowych pojazdów autonomicznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Ma to na celu poprawę przejrzystości w branży automatycznej jazdy oraz oswojenie ludzi z coraz częścią widywaną na ulicach technologią. Urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zdecydował się na to wyjście po badaniach przeprowadzonych w czerwcu tego roku, z których jasno wynika, że większość Amerykanów nadal nie ma zaufania do autonomicznych samochodów.

Choć narzędzie nie może śledzić aktualnej lokalizacji tego rodzaju pojazdów, to jednak pozwala wyświetlić miejsca na których obecnie odbywają się wszelkie testy. W tym celu program współpracuje z wieloma firmami badającymi takie rozwiązanie i na bieżąco nanosi wspomniane informacje.

Umożliwia także zapoznanie się z ogólnymi przepisami i podstawowymi zasadami korzystania z m.in. autonomicznych taksówek, rozdzielając przepisy według konkretnego stanu.