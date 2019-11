Co może powstać z połączenia roweru górskiego, wyczynowego motocykla i silnika elektrycznego? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć amerykańska firma Segway.

Zdjęcie Segway Dirt eBike /materiały prasowe

Znana do tej pory ze swych elektrycznych pojazdów miejskich marka Segway, postanowiła zaprezentować światu nieco bardziej rozbudowane projekty. Mowa tu o dwóch modelach bezemisyjnych motorowerów przystosowanych specjalnie pod kątem trudnych warunków.

Reklama

Dirt eBike, X160 i X260 to krzyżówki pomiędzy tradycyjnym rowerem górskim oraz motocyklem crossowym. Pierwszy z nich jest mniejszą i słabszą konstrukcją, ale też - jak zapewnia producent - dużo bardziej żwawszą i zwinniejszą. Niewielki elektryczny silnik potrafi rozpędzić go do 50 km/h, natomiast bateria zapewnia zasięg 65 kilometrów. Motorower ma sprawdzić się na trasie, chociaż największe zalety ma pokazać dopiero w trakcie jazdy po drodze nieutwardzonej.

Model X260 jest większą maszyną o znacznie większym zasięgu dochodzącym nawet do 120 kilometrów. Duże, 19-calowe koła oraz bardziej zwarta rama pozwalają rozpędzić mu się do 75 km/h. Podobnie jak wspominany model X160, również jego środowiskiem naturalnym są szuter i błoto, mimo tego, X260 ma być także całkiem wygodny podczas normalnej podróży. Każdy z modeli ma posiadać system wymiennych akumulatorów, a także umożliwiać rozbudowę za sprawą "standardowych części".

Pojazdy mają trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku. Cena mniejszego z modeli ma wynosić ok 3000 dolarów. Za większy model X260, przyjdzie nam zapłacić 4500 dolarów.