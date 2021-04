Znana do tej pory ze swych elektrycznych pojazdów miejskich, marka Segway, postanowiła zaprezentować światu nieco bardziej rozbudowany projekt. Oto napędzany wodorem motocykl Apex H2.

Zdjęcie Segway Apex H2 / materiały prasowe

Amerykańsko-chińska firma produkująca do tej pory dwukołowe pojazdy miejskie, coraz odważniej poczynią sobie na światowym rynku. Jakiś czas temu informowaliśmy o pierwszych w pełni elektrycznych motorowerach terenowych, które zaprezentował Segway. Teraz przedsiębiorstwo poszło o krok dalej i pokazało światu swój najnowszy projekt motocykla przyszłości.

Apex H2 to dwukołowiec wyposażony w hybrydowy wodorowo-elektryczny układ napędowy. Pojazd jest zatem zasilany zarówno akumulatorem jak i ogniwami paliwowymi wypełnionymi gazem. Dzięki temu futurystyczny motocykl nie tylko zaskakuje swoimi osiągami, ale co więcej - może poszczycić się naprawdę niezłym zasięgiem.

Według oficjalnych informacji prasowych, Apex H2 rozpędza się od 0 do 100 km/h w niecałe cztery sekundy. Choć maksymalna prędkość jaką jest w stanie osiągnąć nie należy do najszybszych (151 km/h), to jednak pojazd nadrabia walorami ekologicznymi.

Wyróżnia go także wygląd. Dwuślad firmy Segway wyraźnie nawiązuje do klasyki filmów science-fiction taki jak Tron. Motocykl jest cały obklejony kolorowymi diodami LED, które nadają mu futurystyczny wygląd.

Całość wejdzie do produkcji i sprzedaży w 2023 roku. Jego wstępna cena została ustalona na poziomie 10 699 dolarów.

