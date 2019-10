Scania AXL – inteligentna i bezzałogowa ciężarówka

W ramach rozwoju bezzałogowych pojazdów ciężarowych grupa ekspertów Scania z różnych dziedzin połączyła siły i opracowała koncepcyjny pojazd, który nawet bez kabiny, posiada system modułowy firmy.

Ponieważ różne gałęzie przemysłu dążą do usprawnienia realizacji zleceń transportowych i starają się, aby były one bardziej zrównoważone, coraz częściej brane są pod uwagę pojazdy bezzałogowe. Kopalnie i duże, zamknięte place budowy to przykłady miejsc, w których tego typu pojazdy sprawdzają się doskonale, ponieważ są to lokalizacje dobrze kontrolowane.

- Koncepcyjny pojazd ciężarowy Scania AXL to duży krok w kierunku inteligentnych systemów transportowych przyszłości, w których pojazdy bezzałogowe będą odgrywały istotną rolę. Stale tworzymy i testujemy pojazdy koncepcyjne, aby pokazać, co możemy zrobić, korzystając z technologii, które są dostępne już dziś - komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

W przypadku pojazdów autonomicznych oprogramowanie jest pod wieloma względami ważniejsze niż sprzęt. Za kierowanie i monitorowanie pojazdu Scania AXL odpowiada inteligentne środowisko sterowania. Na przykład w kopalniach wykonywanie autonomicznych operacji ułatwia system logistyczny, który umożliwia sterowanie pojazdem.

- Klienci korzystają już z bezzałogowych pojazdów ciężarowych. Do tej pory było w nich jednak miejsce dla kierowcy, który w razie potrzeby mógł zainterweniować. Scania AXL nie posiada kabiny i to całkowicie zmienia zasady gry W pracach rozwojowych nad pojazdami bezzałogowymi poczyniono w ostatnich latach ogromne postępy. Dzięki pojazdom koncepcyjnym, takim jak Scania AXL, odkrywamy nowe możliwości - powiedział Claes Erixon, kierownik działu badań i rozwoju w Scania.

Silnik spalinowy, który napędza pojazd koncepcyjny, jest przykładem połączenia tradycyjnej i nowej technologii - a zasilany jest biopaliwem ze źródeł odnawialnych.

Wytrzymałość, wydajność i konstrukcja Scania AXL to cechy, które doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach panujących w kopalniach i na dużych budowach. Tradycyjną kabinę zastępuje nowy inteligentny moduł przedni, ale nawet bez kabiny nie ma wątpliwości, że to Scania.

Pierwsza prezentacja pojazdu Scania AXL na żywo będzie miała miejsce podczas Dnia Innowacji Grupy TRATON, 2 października, w centrum demonstracyjnym Scania w Södertälje.