Samochody Tesla wreszcie otrzymają pakiet „Full Self-Driving”

Elon Musk potwierdził, że testowa wersja oprogramowania „Full Self-Driving” będzie dostępna już od 20 października. Rozwiązanie początkowo trafi jedynie do niewielkiej liczby samochodów.

Podczas niedawnej konferencji prasowej, Elon Musk zapowiedział, że planuje wypuścić wyczekiwany pakiet za niespełna miesiąc. Choć data wciąż była niepewna, niedawny wpis ekscentrycznego milionera przerwał wszelkie spekulacje.

Testowa wersja "Full Self-Driving" trafi do pierwszych klientów już we wtorek, wtorek 20 października. Początkowo usługa będzie ograniczona do niewielkiej ilości samochodów. Musk nie wyjawił jednak detali dotyczących podejmowania decyzji na temat tego, kto dostanie zaproszenie.

Pakiet "Full Self-Driving" wbrew pozorom nie oznacza zamiany samochodów Tesla w pojazdy w pełni autonomiczne. Podobnie jak w przypadku dostępnego już autopilota, podczas korzystania z tej funkcji nadal kierowca będzie musiał trzymać dłonie na kierownicy. Oprogramowanie to dodaje do pojazdów amerykańskiej marki nowe funkcje, takie jak automatyczna zmiana pasa czy system ułatwiający parkowanie równolegle lub prostopadle.

Oczywiście wszystko za odpowiednią dopłatą.