Samochód elektryczny za 50 000 złotych

Chiński producent Kandi planuje wprowadzić do sprzedaży dwa niewielkie pojazdy elektryczne w zaskakująco niskiej cenie. Samochody zadebiutują w USA do końca 2020 roku.

Kandi K27

Zarówno Kandi K27 jak i model K23 to pojazdy z segmentu miejskich kompaktów. Pierwszy z wymienionych, najmniejszy model w ofercie chińskiego producenta, będzie wyposażony w akumulator o mocy 17,7 kWh. Ma on zapewnić zasięg wynoszący 100 mil, a więc ok 160 kilometrów. Maksymalna prędkość oscylująca w granicach 100 km/h powinna wystarczyć do sprawnego poruszania się po miejskich drogach.

Większy z modeli, K23 nie tylko będzie dysponować większym zasięgiem dochodzącym nawet 170 mil (ponad 250 km) ale także będzie w stanie rozpędzić się do 112 km/h. Choć to wciąż za mało na autostradę, to jednak powinno umożliwić w miarę komfortową jazdę nawet poza granicami miasta.

To co jednak wzbudza największe zainteresowanie w przypadku samochodów marki Kandi, to ich cena. Model K27 ma być bowiem sprzedawany w cenie 20 000 dolarów. Przy odliczeniu wszystkich zniżek dostępnych na terenie Stanów Zjednoczonych, niewielkiego elektryka będzie można nabyć już za 12 999 dolarów. W przeliczeniu na złotówki, daje to kwotę w wysokości 50 000 złotych.

Oznacza to, że będzie to najtańszy pojazd elektryczny, dostępny na terenie USA.