Przed świętami dało się usłyszeć sporo plotek, które jasno wskazywały, że pierwszy elektryczny samochód firmy Apple ujrzy światło dzienne już w 2024 roku. Niestety popularny analityk Ming-Chi Kuo uważa, że oczekiwanie może być dłuższe.

Pogłoski o samochodzie Apple krążą już od dawna. Pierwsze przecieki wskazywały, że pojazd jest opracowywany wspólnie z BMW i pojawi się w sprzedaży już 2019 roku. Niedługo później świat obiegła informacja jakoby technologiczny gigant planował zakup McLarena. Niedawno dużą popularnością cieszyły się jednak raporty, które wskazywały, że samochód Apple ujrzy światło dzienne już w 2024 roku. Niestety i tym razem wszystko wskazuje, że będzie inaczej.

Mowa tu o notatkach, które znany analityk rynku - Ming-Chi Kuo wysłał zainteresowanym inwestorom. Wynika z nich, że wysiłki Apple w stworzenie swojego własnego pojazdu, zmaterializują się najwcześniej w 2025 roku

Ming-Chi Kuo uważa, że bieżące doniesienia o premierze w 2024 r. są zbyt optymistyczne, ponieważ harmonogram rozwoju samochodu jest wciąż szalenie niejasny. Nawet gdyby wszelkie sprawy potoczyły się płynnie i bez opóźnień - auto wyjechałoby na drogi dopiero w 2027 lub 2028 roku. Wszystko ze względu na znikome doświadczenie giganta technologicznego w opracowanie oraz produkcję samochodów.

Choć niedawne informacje jasno wskazywały, że wejście Apple'a do branży samochodowej może rozpocząć się już w 2024 r, tak naprawdę istnieje na to mała szansa. Firma Apple jest obecnie na etapie obliczania kosztów oraz opracowywania wstępnego projektu, a to oznacza, że przed nią wciąż długa droga.

