Rezerwacje na lot powietrzną taksówką ruszyły

Jeśli nie możecie się doczekać by skorzystać z publicznej elektrycznej taksówki powietrznej Volocopter, informujemy, że niemiecki startup ogłosił start zapisów na pierwszy lot.

Tworzone na bazie dronów maszyny pionowego startu mają być napędzane elektrycznymi silnikami i umożliwiać wygodny transport w granicach większych miast. Dotychczas prezentowane modele z wyglądu przypominały śmigłowiec z doczepionymi wirnikami powietrza. Do ich obsługi mają posłużyć specjalnie zaprojektowane "huby" mające w pełni automatycznie kierować startem i lądowaniem. To właśnie tam też będzie odbywać się automatyczne ładowanie akumulatorów

Pierwszym z pojazdów dostępnych publicznie ma być model VoloCity - dwumiejscowy elektryczny samolot o wadze 700 kg i maksymalnej ładowności 200 kg. Ma on dysponować zasięgiem 35 km i być zdolnym do lotu z prędkością dochodząca do 110 km/h.

Elektryczna taksówka powietrzna "VoloCity" zakończyła niedawno udane loty demonstracyjne w Stuttgarcie w Niemczech, na międzynarodowym lotnisku w Helsinkach oraz nad zatoką Marina Bay w Singapurze. To właśnie w oparciu o te testy, firma zdecydowała się rozpocząć sprzedaż biletów.

Bilety kosztują 300 € i można je zarezerwować po wpłaceniu 10-procentowego depozytu. Oferta obejmuje 15-minutowy lot Volocopterem, zaplanowany w ciągu pierwszych 12 miesięcy po komercyjnej premierze. Każdy pasażer otrzyma dodatkowo film z lotu wraz ze spersonalizowanym certyfikatem.

Jak oficjalnie poinformowała firma, loty wystartują w ciągu najbliższych 2-3 lat.