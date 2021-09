Przyszłość transportu według Hyundaia

Trailer Drone to zasilany wodorem i w pełni autonomiczny system transportu kontenerów. Dzięki wielu odpowiednio skompresowanym zbiornikom wodoru, dostosowanym do rodzaju pokonywanej trasy, system Trailer Drone zapewni ponad 1000 km zasięgu na jednym tankowaniu, co jest porównywalne z istniejącymi systemami transportu kontenerów.

W pełni autonomiczne rozwiązanie ma bazować na specjalnym układzie wózkowym nazwanym "Fuel Cell e-Bogie". Termin "bogie" pochodzi z branży kolejowej i oznacza wózek szynowy, czyli podwozia kołowe, które znajdują się pod każdym wagonem. Wózek e-Bogie z ogniwami paliwowymi również znajduje się pod kontenerem, podobnie jak wózek szynowy, ale każdy taki wózek to kompletny napęd oparty na ogniwach paliwowych, który pozwala na całkowicie niezależne sterowanie wszystkich czterech kół.

Unikalne wymagania w transporcie kontenerów oraz sposób działania terminali kontenerowych sprawiły, że inżynierowie musieli całkowicie przedefiniować sposób przemieszczania się kontenera. Koncepcja wymaga zatem dwóch wodorowych wózków e-Bogie, a to zapewnia niespotykaną dotąd zwrotność, pozwalając na wykonywanie ruchów na boki. Trailer Drone może poruszać się autonomicznie w portach i ciasnych miejskich uliczkach. Jego wydajność jest dodatkowo zwiększana w specjalnym trybie, który pozwala na połączenie ze sobą wielu transporterów Trailer Drone tak, aby przemieszczały się wspólnie, w konfiguracji zbliżonej do pociągu.

Euisun Chung, prezes Hyundai Motor Group, podkreślił, że cała grupa Hyundai stara się oferować potężne i pragmatyczne rozwiązanie do walki ze zmianami klimatu wykorzystując ogromny potencjał energii wodorowej.