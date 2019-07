Przyszłość motoryzacji według BMW

Innowacyjne pola jazdy autonomicznej, łączności, elektryfikacji oraz usług. BMW Group Design zaprezentowało swoją wizję przyszłości.

Zdjęcie Samochody przyszłości BMW /materiały prasowe

Projektowanie ma moc wychodzenia poza to, co jest dziś możliwe. Grupa BMW udowodniła to już przy pomocy pierwszego BMW X5, który skutecznie zapoczątkował segment samochodów SUV, kontrolera iDrive, który teraz znajduje się praktycznie w każdym pojeździe lub swoimi modelami BMW "i". Wszystkie one były pierwszymi tego rodzaju i zostawiły trwały ślad w świecie samochodowym. Teraz BMW Group Design pokazuje jak mogą wyglądać kolejne rozwiązania.

Według konceptu BMW, w przyszłości kierowcy będą mogli wybrać sami, czy chcą żeby pojazd jechał autonomicznie (w trybie EASE), czy samemu przyjąć ster (w trybie BOOST). EASE oraz BOOST tworzą podstawę projektu dla przyszłych modeli BMW, której hasło brzmi "EASE your Life - BOOST your Moment" ("Uprość sobie życie - Wzmocnij swoją chwilę").

Według BMW Group Design samochód nie będzie już tylko "pojazdem"; może być miejscem odpoczynku, interakcji, rozrywki oraz skupienia. Jednocześnie, może też stać się zdecydowanym urządzeniem do jazdy umożliwiającym klientem doświadczenie nowych aspektów dynamiki jazdy.

Dwa wizjonerskie samochody przyszłości: BMW Vision iNEXT przedstawiony w 2018 roku oraz najnowszy BMW M Vision NEXT ukazują, jak takie doświadczenia mogą wyglądać w konkretnej formie. Każdy z nich przedstawia prototypowe wdrożenie przyszłych światów doświadczenia BMW "EASE" (BMW Vision iNEXT) oraz "BOOST" (BMW M Vision NEXT). EASE łączy wszystkie doświadczenia odczuwane, gdy samochód zajmuje się prowadzeniem, a BOOST, dla odmiany, obraca się w całości wokół aktywnego doświadczania jazdy.

W nadchodzącej gamie produktów, BMW Group Design chce połączyć te dwie wersje doświadczeń.