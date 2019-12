Porsche i Lucasfilm zaprojektowali statek kosmiczny do Gwiezdnych Wojen

Najlepsi projektanci z Porsche AG oraz Lucasfilm Ltd. Połączyli siły, czego efektem jest niesamowity statek kosmiczny. Zostanie on zaprezentowany na premierze najnowszego filmu Gwiezdne Wojny.

Zdjęcie Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter /materiały prasowe

Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter to niemal 1,5 metrowy model statku kosmicznego stworzony specjalnie na premierę najnowszej części Gwiezdnych Wojen. Do jego powstania przyczyniły się dwie najbardziej rozpoznawalne firmy z branży motoryzacyjnej i filmowej - Porsche AG oraz Lucasfilm Ltd.

Reklama

Dostępny na obecną chwilę jedynie na renderach pojazd łączy w sobie zarówno ducha filmowych dzieł jak sportowego zacięcia niemieckiej marki. Styliści Porsche zachowali najbardziej rozpoznawalne szczegóły swoich samochodów, takie jak typowe czteropunktowe reflektory, opadające tylne "nadwozie" wraz z podłużnym trzecim światłem hamowania czy instrumenty w kokpicie, wyraźnie zrównane z osią kierownicy. Co najważniejsze, pojazd przy tym idealnie wręcz wpasowuje się w design fantastycznego świata gwiezdnej sagi, co jeszcze lepiej uwidacznia bliskość filmowego uniwersum z rzeczywistym.



Zdjęcie Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter / materiały prasowe

Prawdziwy model statku będzie można podziwiać w Los Angeles, podczas premiery filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".