Pół miliona autonomicznych pojazdów na drodze

TomTom ogłosił, że jego mapy dla automatycznej jazdy zasilają ponad pół miliona automatycznych pojazdów poziomu 1 i poziomu 2 na drogach. Pojazdy te należą do różnych producentów.

Zgodnie z definicją opracowaną przez Society of Automotive Engineers, poziom 1 obejmuje automatyzację bocznego lub wzdłużnego sterowania ruchem pojazdu, podczas gdy poziom 2 obejmuje automatyzację zarówno bocznego, jak i wzdłużnego sterowania ruchem pojazdu. Pojazdy użytkowe poruszają się bardziej wydajnie, oszczędzając paliwo i redukując emisje, a samochody osobowe będą bardziej bezpieczne dla pasażerów na drodze.

Willem Strijbosch, Head of Autonomous Driving w TomTom, komentuje:



- Droga do w pełni autonomicznej przyszłości jest ekscytująca - już teraz wspieramy automatyczną jazdę na drogach. Wizja TomTom to autonomiczna przyszłość z bezpieczniejszymi drogami, wolnymi od zatorów

i emisji spalin. Dzisiejszy kamień milowy to kluczowy krok w tym kierunku.