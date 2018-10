Pierwszy w Polsce wirtualny salon samochodowy

W Warszawie został otwarty pierwszy wirtualny salon, prezentujący w cyfrowej formie całą paletę modelową Audi. Miejsce łączy zalety tradycyjnej sprzedaży, z całą gamą cyfrowych innowacji.

Zdjęcie Czy tak w przyszłości będzie wyglądał proces sprzedaży samochodów? /materiały prasowe

Przy stołecznym Placu Trzech Krzyży, ruszył pierwszy w naszym kraju ekskluzywny salon Audi City. Na niedużej powierzchni salonu prezentowane są wszystkie modele znajdujące się w gamie sprzedażowej Audi. Prezentacja jest cyfrowa, wirtualna, choć dzięki nowoczesnej technice poczuć się można, jakby oglądało się prawdziwy samochód.

Reklama

Warszawski salon Audi City to dwa piętra o łącznej powierzchni 530 m2. Centralnym elementem salonu są dwa specjalne pomieszczenia, tzw. Customer Private Lounge i jedna otwarta przestrzeń - Customer Lounge, w których zamontowano najnowsze wersje ekranów o przekątnej 98 cali z funkcjonalnością wirtualnej rzeczywistości (VR). To właśnie tam, klienci mając do wyboru miliony możliwości, mogą skonfigurować swoje wymarzone Audi. Na ekranach wyświetli się wtedy prawie identyczny z rzeczywistym obraz pojazdu. Nawet najdrobniejsze szczegóły wyposażenia są pokazywane w najwyższej rozdzielczości i z doskonałą precyzją. Doradcy Audi, towarzyszący klientowi w procesie konfiguracji, służą tu swą pomocą podpowiadając najbardziej optymalne rozwiązania.

Audi, to światowy pionier cyfrowej sprzedaży samochodów segmentu premium. Pierwsze Audi City powstało w roku 2012 w Londynie, a następne, w kolejnych latach uruchamiane były w Pekinie, w Berlinie, Paryżu, Stambule, w Moskwie, a teraz w Warszawie.