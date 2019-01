Pierwszy "powerbank" do auta elektrycznego

Volkswagen zaprezentował przenośną ładowarkę umożliwiającą szybkie zasilanie aut w energię elektryczną. Działa ona na zasadzie „powerbanku” do telefonu komórkowego.

Zdjęcie Pierwszy powerbank do samochodu /materiały prasowe

Niezależnie od tego czy istnieje dostęp do sieci zaopatrzenia w prąd czy nie, przenośnej ładowarki można używać wszędzie tam, gdzie wystąpi potrzeba zasilenia samochodu elektrycznego - np. na parkingu, przed supermarketem czy w czasie trwania meczu piłkarskiego.

Urządzenie może zasilać jednocześnie cztery samochody - dwa z nich w procesie szybkiego ładowania prądem stałym. Całkowita pojemność energetyczna ładowarki wynosi do 360 kWh i wystarcza przeciętnie do zasilenia 15 elektrycznych pojazdów, na przykład takich jak przyszłe samochody elektryczne Volkswagena z nowej rodziny ID.

Dzięki technologii szybkiego ładowania proces zaopatrzenia auta w energię trwa średnio zaledwie 17 minut. Gdy poziom energii zgromadzonej w akumulatorze urządzenia spadnie poniżej 20 procent, wystarczy go po prostu wymienić na naładowany akumulator. Jeśli natomiast ładowarka zostanie podłączona do sieci prądu zmiennego o mocy do 30 kW, jej akumulator będzie się sam ładował. Jeżeli akumulator ładowarki zostanie przy tym zasilony prądem pochodzącym ze źródeł odnawialnych, np. energii słonecznej lub energii wiatru, ładowarka sprawi, że z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla samochód będzie się poruszał w sposób neutralny dla środowiska.

Pierwsze przenośne szybkie ładowarki zostaną w ramach projektu pilotażowego zamontowane w głównej fabryce Volkswagen AG w pierwszym półroczu 2019 roku, stając się elementem powstającej w Wolfsburgu infrastruktury zaopatrzenia elektrycznych aut w energię. Od 2020 roku ładowarki mają być też stosowane w innych miastach i gminach.