Pierwszy latający samochód z oficjalną homologacją

Holenderski pojazd PAL-V to spełnienie marzeń wszystkich fanów filmów sci-fi. Jako pierwszy latający samochód, otrzymał on oficjalną homologację, dzięki czemu może poruszać się po drogach publicznych.

Zdjęcie PAL-V Liberty /materiały prasowe

PAL-V Liberty to idea połączenia w jednym pojeździe zalet samochodu i helikoptera. Holenderscy inżynierowie wyposażali go bowiem w dwa wirniki, które umożliwiają lot z prędkością nawet 180 km/h.

Przy tym wszystkim, latający samochód wyposażony został w trójkołowe, aktywne zawieszenie, które zaprojektowano tak, by pojazd pochylał się na zakrętach. Nad wszystkim czuwa silnik o mocy 100 KM umożliwiający przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 10 sekund.

Zasięg pojazdu w powietrzu wynosi niespełna 400 km, a konwersja z samochodu na samolot zajmuje maksymalnie 10 minut. W powietrzu PAL-V Liberty może wytrzymać 4,3 godziny. Na ziemi jego zasięg wynosi 817 mil (1315 km) i działa na benzynie.

Jak poinformowali producenci - PAL-V Liberty Liberty spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące samochodów i wiropłatów. Dowodem na to ma być oficjalne dopuszczenie go do jazdy po europejskich drogach.

Kosztujący 587 000 dolarów pojazd cieszy się już sporym zainteresowaniem, a jego kupno zadeklarowało już ok 30 klientów.