Pierwszy elektryczny samochód Skody

Skoda postanowiła wkroczyć w erę elektromobilności prezentując swój pierwszy bezemisyjny samochód – model Citigo iV.

Zdjęcie Skoda Citigo iV /materiały prasowe

Grupa VW nie zwalnia tempa i coraz szybciej wprowadza do swoich marek kolejne pojazdy elektryczne. Po naprawdę dobrym przyjęciu modelu Audi e-tron oraz niedawno ogłoszonym starcie sprzedaży Volkswagena ID.3.1, przyszła pora na Skodę.

Jeśli w tym momencie pomyśleliście, że pierwszym elektrycznym modelem Skody w 124-letniej historii marki będzie niedawno zaprezentowany koncept potężnego SUVa Vision X, to musimy was rozczarować. Czeski producent postawił na rozsądek i postanowił zelektryfikować najmniejszy pojazd w swojej gamie - model Citigo.

Na pierwszy rzut oka elektrycznego Citigo iV od starszego, spalinowego brata można rozróżnić zaledwie po kilku szczegółach. Pierwszym z nich jest od nowa zaprojektowany zderzak, który wraz z atrapą chłodnicy w kolorze nadwozia upodabnia się do elektrycznych modeli innych producentów. Nowością są także światła przeciwmgielne i światła do jazdy dziennej LED, które zastąpiły dotychczasowe, standardowe lampy. Również kierunkowskazy zmieniły swe miejsce położenia i zostały zintegrowane z obudowami lusterek bocznych.

Do napędu elektrycznej Skody wykorzystano silnik mocy 61 kW, który zapewnia maksymalny moment obrotowy 210 Nm. Pozwala to rozpędzić wyposażony w przedni napęd pojazd od 0 do 100 km/h w ciągu 12,5 sek. Maksymalna prędkość samochodu wynosi natomiast 130 km/h. Niewiele? Do miasta wystarczy, a to właśnie w tym środowisku elektryczna Skoda ma odnaleźć się najlepiej. Samochód na maksymalnie naładowanych bateriach ma zapewnić do 265 kilometrów zasięgu, a to oznacza, że dalsze, pozamiejskie podróże mogą nie mieć większego sensu.

Plusem jest natomiast czas ładowania. Skoda zapewnia, że uzupełnienie energii w bateriach do 80% wynosi zaledwie jedną godzinę, jeśli użyjemy w tym celu metody szybkiego ładowania. W niedługim czasie producent ma także zaoferować specjalne wallboxy zwiększające szybkość i skuteczność uzupełniania energii.