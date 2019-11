Marka Pirelli zaprezentowała innowacyjne opony wykorzystujące sieć 5G do przekazywania informacji o stanie dróg.

Zdjęcie Opony Pirelli wykorzystają sieć 5G /materiały prasowe

Opony nazwane Cyber Tire mogą wychwycić to czy nawierzchnia jest mokra, sucha, oblodzona lub czy istnieje ryzyko aquaplaningu. Na podstawie zebranych informacji opony komunikują się z naszym samochodem, automatycznie zmieniając np. tryb jazdy na ten odpowiadający danym warunkom drogowym. Wszystko działa na podobnej zasadzie jak w najnowszych modelach Porsche, gdzie specjalne czujniki ukryte w nadkolach potrafią same wskazać czy jedziemy w warunkach deszczowych. Tu jednak wspomniane czujniki ukryte zostały... we wnętrzu opony.

Reklama

To jednak nie wszystko, Pirelli planuje wykorzystać technologię 5G, która dzięki łączności będzie mogła przekazywać wspomniane dane do centralnej sieci. Tam informacje mogą zostać przekazane dalej, do samochodów znajdujących się w pobliżu. Dzięki temu okoliczne pojazdy będą na bieżąco ze stanem najbliższych dróg.

Pomysł wydaje się naprawdę interesujący. Niestety na obecną chwilę, nie wiadomo nic więcej na jego temat.