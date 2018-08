Nowa wersja elektrycznej ciężarówki Toyoty

Japoński koncern opracował nową generację elektrycznej ciężarówki Project Portal 2.0 zasilanej wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Zdjęcie Nowa generacja elektrycznej ciężarówki /materiały prasowe

Nowa ciężarówka Toyoty nosi nieoficjalną nazwę Project Portal Beta. Pojazd ma większe możliwości niż poprzedni prototyp - jego zasięg został zwiększony do 480 km na jednym tankowaniu. Samochód jest bardziej zwrotny i ma większą kabinę, w której mieści się teraz miejsce do spania. Więcej przestrzeni we wnętrzu udało się osiągnąć bez wydłużania rozstawu osi dzięki zaprojektowanemu na nowo zbiornikowi na wodór.

Pierwszy prototyp Project Portal o łącznej masie całkowitej 36 290 kg posiadał zasięg z obciążeniem 320 km na jednym tankowaniu. Pojazd o mocy ponad 670 KM oraz około 1800 Nm momentu obrotowego wykorzystywał dwa zestawy ogniw paliwowych z Toyoty Mirai i baterię o pojemności 12 kWh. Project Portal Beta charakteryzuje się taką samą mocą i momentem obrotowym, jednak uzyskuje większy zasięg.

Testy operacyjne pierwszego Project Portal rozpoczęły się w kwietniu 2017 roku. Do tej pory wodorowa ciężarówka pokonała podczas normalnej pracy 16 tys. km w porcie morskim w Long Beach w Kalifornii. Samochód przewiózł wiele ton ładunku, nie emitując żadnych spalin, a jedynie parę wodną.

Ciężarówka nowej generacji rozpocznie pracę jesienią, zwiększając flotę bezemisyjnych pojazdów transportowych w porcie Long Beach i obniżając wpływ transportu ciężarowego na środowisko.

Wprowadzenie do parku pojazdów firmy Toyota Logistics w porcie Long Beach wodorowej ciężarówki to element realizacji programu Toyota Environmental Challenge 2050, który zakłada m.in. eliminację emisji CO2 z działalności zakładów i budynków Toyoty na całym świecie.