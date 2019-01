Nowa generacja Toyoty do testowania autonomicznej jazdy

Na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas, Toyota zaprezentowała nowy samochód do testowania autonomicznej jazdy. Pojazd został zbudowany na bazie Lexusa LS 500h piątej generacji.

Zdjęcie Prototyp P4 został zaprezentowany podczas targów CES /materiały prasowe

TRI-P4 to kolejna generacja samochodu do testowania automatycznej jazdy, opracowana przez Toyota Research Institute (TRI). Pojazd otrzymał dwie dodatkowe kamery monitorujące otoczenie po bokach oraz dwa nowe czujniki obrazu, skierowane do przodu i do tyłu, które opracowano specjalnie do samochodów autonomicznych. System radarowy został zoptymalizowany pod kątem pola widzenia, szczególnie jeśli chodzi o monitorowanie bliskiego otoczenia samochodu. System LIDAR z ośmioma głowicami skanującymi został udoskonalony w stosunku do poprzedniego modelu, Platform 3.0, a przy tym inżynierowie zgrabnie wkomponowali go w design nowego Lexusa. Do opracowania stylistyki prototypowego samochodu TRI ponownie nawiązało współpracę ze studiem projektowym Toyoty, Calty Design Research.

Reklama

P4 stanowi znacznie usprawnione narzędzie do testów niż jego poprzednik. Dysponuje większą mocą obliczeniową, a jego systemy mogą operować na większej liczbie algorytmów równocześnie, dlatego szybciej się uczy. Efektywniej opracowuje dane z czujników i szybciej reaguje na otoczenie. System komputerów i czujników czerpie energię elektryczną wyłącznie z akumulatora hybrydowego samochodu - dodatkowa bateria 12 V służy jedynie jako zapasowe zabezpieczenie.

TRI-P4 korzysta z atutów zbudowanego na modułowej platformie GA-L nowego Lexusa LS 500h - sztywnego podwozia i układu kierowniczego nowej generacji. Dzięki nim flagowy sedan jest bardzo zwinny i responsywny, ułatwiając działanie systemu zautomatyzowanej jazdy dzięki płynnemu manewrowaniu.