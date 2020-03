Jedna opona, specjalne wkłady zmieniające właściwości jej bieżnika, a do tego superwytrzymałe materiały inspirowane pajęczą siecią. Wszystkie to rozwiązania znajdziemy w najnowszym koncepcie od marki Goodyear.

Producenci coraz odważniej poczynają sobie w kwestii konceptów technologicznych. Do czołówki innowacyjnych prototypów bez wątpienia należy pomysł amerykańskiego koncernu oponiarskiego Goodyear. Zakłada on stworzenie jednej, uniwersalnej opony samochodowej, zdolnej jednak do pełnej, automatycznej regeneracji oraz adaptacji względem danych warunków na drodze.

W tym celu wykorzystuje ona specjalne, wymienne pojemniki zawierającą mieszankę płynów biologicznych. Substancja ta, dostarczana poprzez mikroskopijne rurki w głąb konstrukcji ma być w stanie zregenerować kształt bieżnika, a nawet zmienić go w zależności od warunków klimatycznych. Co więcej, istnieje także możliwość stworzenia wkładu specjalnie zaprogramowanego pod nasze predyspozycję i styl jazdy.

Wspomniana mieszanka ma zostać wykonana z materiału biologicznego i dodatkowo wzmocniona materiałem wzorowanym na sieci pajęczej. Dzięki temu zachowa właściwości biodegradowalne, a dodatkowo zapewni ponadprzeciętną trwałość.

Nowe opony nazwane reCharge będą się także wyróżniać odmiennym kształtem. Spoczywająca na lekkiej, niepneumatycznej ramie o wąskim i wysokim kształcie konstrukcja ma być w stanie wyeliminować konieczność kontroli ciśnienia. Koncepcyjne opony mają być także całkowicie nieprzebijane, co teoretycznie oznacza, że mogą być niezniszczalne.



Czy kiedykolwiek ujrzymy takie rozwiązanie na drogach? Biorąc pod uwagę jak we wczesnej fazie jest sam koncept opony, proces ten może potrwać jeszcze wiele lat.