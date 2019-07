Netflix i YouTube zawitają do samochodów Tesla

Pojazdy Tesla od dłuższego czasu umożliwiają nam m.in. granie w gry na swoich wyświetlaczach. To jednak nie koniec – już niebawem właściciele amerykańskich marki będą mogli obejrzeć także film bezpośrednio z platformy Netflix i YouTube.

Niedawno informowaliśmy o kolejnych grach Atari, które trafiły do samochodów Tesla. Teraz, wraz z nadchodzącą aktualizacją Elon Musk poinformował o chęci wprowadzenia dwóch popularnych platform wideo - Netflixa i Youtube’a.

Oznacza to, że na wyświetlaczach w samochodzie moglibyśmy oglądać nasze ulubione filmy oraz seriale. Oczywiście podobnie jak w przypadku gier, miałyby one działać jedynie w sytuacji gdy samochód jest zaparkowany. Jest to wymuszone normami bezpieczeństwa i obowiązkiem ciągłej kontroli jazdy przez kierującego.

Sam pomysł wydaje się szalenie ciekawym dodatkiem, który z pewnością umili nam czas oczekiwania w samochodzie. Niestety na obecną chwilę nie wiadomo kiedy wspomniana aktualizacja miałaby zawitać do samochodów.