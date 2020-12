Niemiecka firma BigRep z siedzibą w Berlinie stworzyła oszałamiający motocykl przyszłości, stworzony w całości przy pomocy drukarki 3D.

Nera E-Bike to w pełni elektryczny motocykl, demonstrujący możliwości wielkoformatowych drukarek firmy. Projekt pojazdu został zrealizowany przy współpracy z wewnętrznym działem innowacji BigRep, kierowanym przez Marco Mattia Cristofori i Maximiliana Sedlaka.

Koncept maszyny bazuje na futurystycznie wyglądającej ramie, łączącej lekkie, romboidalne obręcze kół. Wykonane w technologii druku 3D elastyczne zderzaki zastępują oddzielne zawieszenie, czyniąc pojazd mniejszym i lżejszym niż współczesne odpowiedniki. Jedyny elementami nie stworzonymi przy pomocy drukarek są podzespoły elektryczne.

Co ciekawe, motocykl Nera E-Bike wykorzstuje także specjalnie zaprojektowane koła, które zostały po raz pierwszy zaprezentowane w 2018 roku. Opona w nich zastosowana została wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego, które jest względnie elastyczne i bardzo wytrzymałe, a przy tym możliwe do formowania w wysokiej temperaturze. Struktura wypełnienia opony została opracowana w taki sposób, żeby jazda była równie komfortowa co w przypadku klasycznej gumy wypełnionej powietrzem.

Choć futurystyczny motocykl prawdopodobnie nigdy nie wyjedzie na ulice, pokazuje jak bardzo kreatywni potrafią być współcześni inżynierowie i jak daleko zaawansowana jest już technologia druku 3D.



