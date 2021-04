Popularna marka Mophie zaprezentowała wyjątkowy bank pamięci. PowerStation Go Rugged Compact jest na tyle wydajny, że może uruchomić nawet samochód.

Zdjęcie Mophie PowerStation Go Rugged / materiały prasowe

Jak twierdzi firma nowy powerbank może być wykorzystany do szybkiego uruchomienia akumulatorów w samochodzie. Został on wyposażony w wewnętrzną baterię 29,9 Wh oraz dwa porty USB-A. Urządzenie posiada także wbudowany, wysokowydajny reflektor, który umożliwia korzystanie z niego w zaciemnionych warunkach, a nawet w nocy.

Całe urządzanie nie należy wprawdzie do małych, ale sama świadomość zastąpienia wiecznie splątanych kabli rozruchowym, wydajnym powerbankiem, wydaje się bardzo pozytywna. Producent zaznacza jednak, że doładowanie samochodu w ten sposób nie będzie zbyt długotrwałe i powinno posłużyć wyłącznie jako pomoc, w dojechaniu do profesjonalnego serwisu.

Mophie PowerStation Go Rugged Compact nie jest także tani. Za tak wydajny bank energii przyjdzie nam zapłacić 100 dolarów (około 379 zł). Jeśli jednak działa on zgodnie z zapowiedziami twórców, może być on warty swej ceny.

Rozwiązanie Mophie to nie pierwszy powerbank reklamowany hasłem "naładuje nawet samochód". Niestety większość urządzeń zupełnie się do tego nie nadawała. Pozostaje mieć nadzieję, że PowerStation Go Rugged będzie wyjątkiem.

