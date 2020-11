MINI Vision Urbanaut – cyfrowa wizja pojazdu przyszłości

Należąca do BMW marka MINI zaprezentowała cyfrową wizję pojazdu MINI Vision Urbanaut – prawdziwego samochodu przyszłości opartego na platformie #NEXTGen.

Zdjęcie MINI Vision Urbanaut /materiały prasowe

Wnętrze MINI Vision Urbanaut ma zapewniać nie tylko idealne warunki do podróżowania ale i ogólnego spędzania czasu. Samochód wykorzystuje trzy "momenty MINI" - "Chill", "Wanderlust" i "Vibe" - prezentując szeroką gamę scenariuszy użytkowania, które wykraczają daleko poza samą jazdę.

Reklama

Przy zaparkowanym samochodzie przestrzeń kierowcy przekształca się w wygodną strefę wypoczynku. Deskę rozdzielczą można opuścić i przekształcić w "sofę". Przednią szybę można otworzyć do góry, tworząc rodzaj "balkonu" z widokiem na ulicę, co zwiększa interakcję z otoczeniem samochodu i daje jeszcze większe poczucie przestronności.

Centralna część samochodu ma otwarty charakter. Oferuje szybki dostęp do wszystkich miejsc, ale sama również służy jako miejsce do siedzenia, gdy samochód jest zaparkowany. Z boku samochodu naprzeciwko drzwi wnętrze uzupełnia niewielki stolik z rośliną. Pośrodku samochodu również znajdziemy stolik na którym umieszczony został znajomy okrągły zegar MINI. Dostarcza on informacji w miejscu widocznym dla wszystkich.

Możliwości takie koncept zawdzięcza przede wszystkim innowacyjnej stylistyce karoserii. Purystyczna jednobryłowa stylistyka MINI Vision Urbanaut zapewnia maksymalną przestrzeń wewnątrz samochodu. Przednia część MINI Vision Urbanaut przedstawia wyraźną ewolucję dwóch klasycznych ikon stylistyki MINI - reflektorów i grilla atrapy chłodnicy. Dynamiczne matrycowe reflektory i lampy tylne wyświetlają różne wielokolorowe grafiki odpowiednio do danej sytuacji - zapewniając nową formę komunikacji między samochodem a światem zewnętrznym.

Zdjęcie MINI Vision Urbanaut / materiały prasowe

Oczywiście nie mogło także zabraknąć zaawansowanych technologii. MINI Vision Urbanaut otwiera się za pomocą inteligentnego urządzenia. Zgodnie z jego charakterem przyszłościowego samochodu może do niego mieć dostęp każda osoba z określonego kręgu rodziny i przyjaciół. Do dyspozycji są playlisty, audiobooki i podcasty dostosowane do danej okazji. Osobisty planer podróży wyświetla wskazówki i interesujące punkty (POI) dobrane do danej osoby.

MINI Vision Urbanaut definiuje odpowiedzialne podejście do zasobów. Oprócz wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu oznacza to również produkcję bez użycia chromu i skóry. Dominującym materiałem we wnętrzu jest zatem dzianina.