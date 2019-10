Utworzona przez Volvo marka, specjalizująca się w hybrydowych i elektrycznych pojazdach rozszerza sieć swoich punktów sprzedaży.

Zdjęcie Polestar Space /materiały prasowe

Polestar to siostrzana marka koncernu Volvo, która do tej pory była odpowiedzialna za najmocniejsze wersje samochodów szwedzkiego producenta. Kilka lat temu firma stała się jednak odrębnym producentem, skupionym przede wszystkim na produkcji szybkich i mocnych aut hybrydowych oraz elektrycznych. Pierwszym zaprezentowanym pojazdem nowej marki był Polestar 1 - dwudrzwiowe coupe, napędzane przez dwa silniki elektryczne generujące łączną moc 218 KM. Niedługo później pokazano model Polestar 2 - w pełni elektrycznego, pięciodrzwiowego fastbacka o zasięgu nawet 500 km.

Wszystkich zainteresowanych powyższą ofertą zapewne ucieszy fakt, że oto powstanie pierwszy salon marki na terenie Ameryki Północnej. Polestar ogłosiło, że pierwszym partnerem handlowym na terenie obu Ameryk stanie się miasto Montreal. To tam też ma powstać pierwszy "Polestar Space" - miejsce zachęcające do "odkrywania" pojazdów oraz korzystania z możliwości jazdy testowej. W przeciwieństwie do standardowych salonów samochodowych, "Polestar Space" mają bardziej przypominać punkty wystawowe modeli, a nie typowe miejsce sprzedaży. Marka od samego początku stawia bowiem na sprzedaż internetową, a także innowacyjny model subskrypcji przypominający formę opłat abonamentowych.

Do lokalizacji salonów niebawem mają dołączyć miasta Toronto i Vancouver. Do 2020 roku firma chce otworzyć ok. 60 placówek na całym świecie. Pierwszy z nich zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku w norweskim Oslo.