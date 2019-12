Mapy Google znajdą ładowarkę EV pasującą do naszego samochodu

Do tej pory Mapy Google potrafiły wyszukać dostępne stacje ładowania, jednak nigdy nie było pewności czy spełniają one wymagania naszego pojazdu. Na szczęście to już przeszłość.

Zdjęcie Mapy Google z ważną aktualizacją /materiały prasowe

Najnowsza aktualizacja Map Google dostępna na urządzeniach z systemem Android pozwala wprowadzić szereg istotnych filtrów do wyszukiwania odpowiedniej stacji. Jeśli nasz samochód wymaga określonego natężenia prądu, lub nie dysponujemy odpowiednim adapterem do wtyczki, aplikacja pomoże nam odnaleźć punkt zgodny z naszymi preferencjami.

W dobie coraz szerszej elektryfikacji i rosnącej liczbie samochodów elektrycznych, aktualizacja ta może okazać się szalenie przydatna. Chociaż biorąc pod uwagę liczbę stacji ładowania dostępnych w Polsce, trudno nie spamiętać ich wszystkich samemu.