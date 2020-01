Po wielu problemach, amerykańska firma pokazała produkcyjną wersję swojego luksusowego, elektrycznego sedana.

Zdjęcie Fot. Lucid Motors /materiały prasowe

Lucid Motors to amerykańska firma, która zasłynęła w 2016 roku prezentacją oryginalnego pojazdu mogącego na dobre namieszać na rynku elektrycznych samochodów. Niestety z powodów problemów finansowych cały projekt stanął pod znakiem zapytania, aż do końca 2018, kiedy to w firmę zainwestowała Arabia Saudyjska.

Po wyjściu z problemów, wreszcie nadszedł czas na pokazanie nowego dziecka firmy - modelu Air. Ten ma być luksusową limuzyną przypominającą z wyglądu Teslę S. W przeciwieństwie do niej ma jednak oferować więcej przestrzeni i lepsze wyposażenie.

Obecnie Lucid Motors jest w trakcie produkcji specjalnych prototypów, które mają zostać wykorzystane do wyczerpujących testów. Jeśli przebiegną one pomyślnie, pierwsze oficjalne modele pojazdów mogą trafić do produkcji już pod koniec tego roku.