Lexus wreszcie obsłuży Apple Carplay i Android Auto

Lexus wprowadza do europejskiej gamy modeli Apple CarPlay i Android Auto - systemy integracji multimediów samochodowych z telefonem. Pierwszym modelem z tymi funkcjami będzie nowa wersja RX.

Zdjęcie Apple Carplay i Android Auto trafią do Lexusa /materiały prasowe

W systemie Android Auto kierowca może bez problemu podłączyć telefon i korzystać z niego za pośrednictwem systemu multimedialnego auta. Dzięki większym ikonom na ekranie, uproszczonemu interfejsowi oraz łatwym w użyciu funkcjom głosowym przez Google Assistant, system ułatwia kierowcy skupienie się na prowadzeniu. Android Auto umożliwia korzystanie z aplikacji do odtwarzania muzyki, takich jak Spotify czy Pandora oraz wysyłanie wiadomości przez popularne komunikatory, jak WhatsApp. Interfejs pozwala także korzystać z aplikacji do nawigacji na telefonie, takich jak Google Maps czy Waze. Z Google Assistant kierowca może sterować systemem głosowo. Dostosowuje się on do użytkownika na podstawie jego aktywności i zwyczajów, dotychczasowej historii korzystania z aplikacji oraz kalendarza.

Reklama

Apple CarPlay umożliwia integrację iPhone’a z systemem multimedialnym samochodu oraz korzystanie z Siri do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości oraz otrzymywania wskazówek nawigacyjnych. Apple CarPlay daje również dostęp do takich aplikacji jak Apple Music, Apple Maps, Podcasts i Audiobooks, a także Waze czy Spotify.

Posiadacze samochodów z systemem multimedialnym ‘17 (na przykład model NX po liftingu) będą mieli możliwość aktualizacji oprogramowania do obsługi Apple CarPlay i Android Auto. Aktualizacją będzie dostępna w II kwartale 2020 r. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa.