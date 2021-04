Firma z Montrealu zaprezentowała dwukierunkową ładowarkę samochodową, która może służyć jako dodatkowe uzupełnienie energii w naszym domu.

Dcbel-energy / Dcbel r16

Dcbel r16 to stacja ładująca pojazdy elektryczne, którą można zainstalować w domowych garażu. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz LCD, a także dwa złącza zasilania EV, które można dostosowywać w zależności od wtyczki wykorzystywanej w pojeździe. Ładowarka współpracuje z systemem energetycznym zainstalowanym w domu, by skutecznie zarządzać i dystrybuować energię pochodzącą z sieci wewnętrznej, ale także m.in. paneli słonecznych.

To co jednak wyróżnia urządzenie to funkcja dwukierunkowego ładowania. Oznacza to, że stacja ładująca tworzy pomost pomiędzy zasilaczami, a akumulatorami samochodu elektrycznego. To z kolei pozwala zarówno pobierać energię w celu zasilenia pojazdu, jak i oddawać jej nadmiar. W ten sposób samochód elektryczny może działać jako generator zapasowy w sytuacjach awaryjnych, a nawet jako stacja uzupełniająca niedobory zużycia energii w domu.

Dcbel-energy / Dcbel r16

Marc-Andre Forget - założyciel firmy dcbel-energy - przekonuje, że już teraz większość pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku jest kompatybilna z ładowaniem dwukierunkowym. Chociaż technologię oficjalnie wspiera niewiele modeli (wśród nich m.in. Nissan Leaf i Mitsubishi Outlander) to tak naprawdę jest to wyłącznie kwestia aktualizacji oprogramowania.

Firma liczy jednak na to, że niebawem się to zmieni i nie zwalnia tempa przy produkcji nowych urządzeń. Urządzenie ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Cena dwukierunkowej ładowarki ma wynosić 6000 dolarów.