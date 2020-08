Kolejne udane testy latającego samochodu

Japońska firma SkyDrive, z powodzeniem przetestowała latający samochód. Tym razem w pojeździe znajdował się człowiek.

Grupa Cartivator rozpoczęła konstruowanie SkyDrive, korzystając ze środków zebranych w crowdfundingu. Wyposażony w 4 śmigła pojazd, do unoszenia się wykorzystuje technologię znaną z dronów. Docelowo maszyna mierząca ok. 9 metra długości i 1,3 metra szerokości ma rozpędzać się do nawet 100 km/h. Obecne testowany egzemplarz może unosić się w powietrzu przez około 5-10 minut, co może nie jest zbyt długim czasem, ale bez wątpienia świadczy o zaawansowaniu konstrukcji.

Niedawno firma zaprezentowała nowy film, na którym możemy zobaczyć jak pojazd radzi sobie z lotem, gdy w jego kabinie znajduje się człowiek. Choć na materiale osoba dumnie nosi nazwę "pilota" to wciąż ciężko określić czy to faktycznie ona pilotuje maszynę.

Według Tomohiro Fukuzawy, który kieruje całym projektem, SkyDrive może stać się rzeczywistym produktem już w 2023 roku. Mężczyzna przyznaje jednak, że wciąż istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa, którymi należy się zająć.