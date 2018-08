Klasyczne gry w samochodach Tesla

Najnowsza aktualizacją oprogramowania samochodów Tesla pozwoli nam zagrać w kultowe gry Atari.

Zdjęcie Czy tak będzie wyglądać Pole Position na wyświetlaczu modelu 3? /INTERIA.PL

Tak wynika z opublikowanego na początku miesiąca wpisu, który pojawił się na oficjalnym Twitterze samego Elona Muska. Według niego, już niebawem na centralnym ekranie elektrycznych modeli Tesla S, X oraz 3 będziemy mogli uruchomić jedną z kilku klasycznych gier z Atari. Wśród nich mają pojawić się takie tytułu jak Pole Position, Tempest i Missile Command.

Zapomnijcie jednak o grze podczas włączonego autopilota. Każdy z wymienionych tytułów będzie można uruchomić jedynie w trakcie postoju. Jest to wymuszone normami bezpieczeństwa i obowiązkiem ciągłej kontroli jazdy przez kierującego.

Zdjęcie Wspomniany wpis na Twitterze / INTERIA.PL

To oczywiście nie wszystkie zmiany jakie ma przynieść aktualizacja w wersji 9.0. Wśród nich jest m.in. aktualizacja autopilota czy odświeżenie całego interfejsu. Co ciekawe, właściciel amerykańskiego przedsiębiorstwa wspomniał też o trwających poszukiwaniach specjalistów do tworzenia kolejnych gier, które mógłby zostać zaimplementowane nie tylko w samochodzie, ale także na telefony i urządzenia mobilne.