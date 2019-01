Jak bezpieczne są nowe samochody?

Technologie bezpieczeństwa to obecnie jedne z najszybciej rozwijanych dziedzin samochodowych. Czuwają nad przebiegiem trasy, informują nas kiedy powinniśmy zrobić przerwę, a nawet same kontaktują się ze służbami bezpieczeństwa w kryzysowych sytuacjach. Sprawdziliśmy ich możliwości na przykładzie nowego BMX X4.

Zdjęcie BMW stale czuwa nad naszą jazdą /INTERIA.PL

Bezpieczeństwo to najczęściej poruszany temat w przypadku nowoczesnych samochodów. Rozwój technologii, inteligentne systemy oraz wydajne procesory obliczeniowe pozwalają na tworzenie coraz bardziej wymyślnych układów wspomagających nas w trakcie jazdy. Gdy do standardów bezpieczeństwa wchodziły pierwsze rozwiązania ułatwiające manewrowanie i informujące o zbliżającej się przeszkodzie, nikt jeszcze nie przypuszczał, że zaledwie kilkanaście lat później samochód będzie potrafił samodzielnie utrzymać prawidłowy tor jazdy, a nawet samemu omijać przeszkody.

Początkowo instalowane jedynie we flagowych modelach, dziś tego typu rozwiązania stają się powoli standardem i coraz większa ilość producentów decyduje się na stosowanie ich również w przystępniejszych cenowo samochodach. Jedną z takich marek jest BMW i to właśnie na przykładzie niedawno wypuszczonego modelu X4, mogliśmy przyjrzeć się im z bliska.

Prywatny asystent w trakcie jazdy

Jedną z najbardziej rozbudowanych opcji dostępną w nowym BMW jest stale czuwający system kontroli jazdy. Wraz z aktywnym regulatorem prędkości oraz asystentem utrzymywania pasa ruchu zbliża nas on w pewnym sensie do autonomiczności. Dlaczego w pewnym sensie? Ano dlatego, że od kierowcy wciąż wymagane jest pełne skupienie, a przede wszystkim obecność w samochodzie. Do zalet tego rozwiązania należy stałe śledzenie naszej trasy za pomocą kamer i ostrzeganie w przypadku zjechania z pasa ruchu lub pojawieniem się zagrożenia na drodze. Jeśli samochód wykryje niebezpieczeństwo, automatycznie zacznie hamować starając się w jak największym stopniu zminimalizować skutki kolizji.

Podobnie działa to w przypadku aktywnego regulatora prędkości. Utrzymuje on prędkość ustawioną przez kierowcę, a także kontroluje odległość do pojazdu poprzedzającego. Samochód przyspiesza i zwalnia w zależności od sytuacji oraz utrzymuje ustaloną odległość nawet w powolnym ruchu ulicznym. Specjalna funkcja Stop&Go nie tylko automatycznie reguluje prędkość aż do możliwego całkowitego zatrzymania, ale również w krótkim czasie automatycznie przyspiesza do żądanej prędkości, gdy tylko pozwoli na to sytuacja na drodze. Gdy połączymy to z dodatkowo załączanym asystentem pasa ruchu, wrażenie jazdy autonomicznym pojazdem jest bardzo wysokie. Testowane BMW nie tylko potrafiło samo jechać pomiędzy pasami, umiało także samodzielnie pokonywać większe łuki, a przy tym wciąż utrzymywało zadaną odległość od innych pojazdów.



Zdjęcie Aktywny regulator prędkości z asystentem pasa ruchu / INTERIA.PL

Oczywiście nic nie jest idealne i w przypadku gorszych warunków na drodze, lub słabiej rozrysowanych pasów, system potrafi się zgubić. Właśnie dlatego BMW często przypomina nam o ułożeniu rąk na kierownicy wciąż dając do zrozumienia, że kierowca jest najważniejszym czynnikiem podczas jazdy.

Systemy wspomagające

Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków na drodze jest nieuwaga i niedostosowanie prędkości do warunków. Również tutaj z pomocą przychodzą najnowsze technologie starając się wspomóc kierowcę na różne sposoby. Wśród nich warto wymienić znane i szeroko stosowane ostrzeżenie przy zmianie pasa ruchu. W BMW działa ono na bazie radaru rozpoznającego pojazdy znajdujące się w martwym kącie lusterka lub zbliżające się od tyłu na sąsiednim pasie. Trójkątny symbol ostrzegawczy na lusterkach zewnętrznych informuje o pojazdach znajdujących się w krytycznej strefie widzenia. Jeżeli kierowca mimo to ma zamiar zmienić pas ruchu i sygnalizuje ten manewr włączeniem kierunkowskazu, przed niebezpieczeństwem ostrzegą go wibracje kierownicy i migające ostrzeżenie.

Równie przydatną funkcją okazuje się ostrzeganie na skrzyżowaniach. Wyposażony w nią samochód rozpoznaje znaki drogowe i ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym i wizualnym. Oprócz tego przygotowuje hamulce, aby w razie zapomnienia móc jak najszybciej wyhamować pojazd.



Zdjęcie Możemy nawet wybrać moc wibracji kierownicy / INTERIA.PL

W przypadku nadmiernych prędkości przydaje się system Speed Limit Info, który wskazuje aktualnie obowiązujące ograniczenie prędkości oraz informacje o ewentualnym zakazie wyprzedzania. W tym celu kamera w lusterku wstecznym rejestruje znaki drogowe. Sterownik porównuje te informacje z danymi z systemu nawigacyjnego i wyświetla je na głównym wyświetlaczu.

Kontrola naszego stanu

Współczesne samochody potrafią także kontrolować nasze samopoczucie. BMW robi to za pomocą systemu Active Protection. Ten nie tylko potrafi zalecić odpowiednie przerwy w zależności od oznak naszego zmęczenia, ale także wyświetlić najbliższe miejsca postojowe gdzie możemy bezpiecznie wypocząć. O jego działaniu dowiadujemy się zresztą niedługo po ruszeniu. Krótko po starcie napina on pasy bezpieczeństwa by dopasować je do sylwetki podróżujących. W krytycznych sytuacjach system sam prostuje fotele z regulacją elektryczną oraz zamyka szyby i dach przesuwny. Po zderzeniu samochód jest wyhamowywany automatycznie do całkowitego zatrzymania.

Zdjęcie BMW Active Protection / INTERIA.PL

Inteligentne połączenie alarmowe

Co jednak gdy do zderzenia doszło? Tu również BMW nie zostawi nas samych sobie. W razie potrzeby pojazd automatycznie nawiąże połączenie z najbliższą jednostką pogotowia ratunkowego. Oprócz danych o aktualnej lokalizacji samochodu przesyłane są także informacje o skali wypadku. Inteligentne połączenie alarmowe można nawiązać także ręcznie, na przykład aby sprowadzić pomoc dla innych uczestników ruchu

Bezpiecznie, ale...

Pomimo, że wielu z tych systemów nie da się dostrzec w trakcie codziennej jazdy, to jednak sama ich obecności wpływa pozytywnie na naszą podróż. Świadomość tego, że samochód stale kontroluje przebieg naszej trasy, czuwa nad naszym zmęczeniem lub potrafi sam wezwać pomoc w krytycznym przypadku budzi w nas poczucie komfortu. Systemy wspomagające takie jak asystent pasa ruchu lub aktywny regulator prędkości w dużym stopniu odciążają nas od nadmiernego stresu i zmęczenia. Warto jednak pamiętać, że wszystkie one są jedynie narzędziem i jak to z technologią bywa - ta potrafi zawieść w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego nic nie zastąpi naszych własnych umiejętności i skupienia w trakcie jazdy.