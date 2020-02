Wszystko wskazuje, że nowa wersja iOS pozwoli wykorzystać iPhone’y jako kluczyk samochodowy. Tak wynika z dostępnej deweloperskiej wersji oprogramowania.

Zdjęcie Aktualizacja iOS niesie spore zmiany /materiały prasowe

Możliwość otwierania samochodów za pomocą smartfonów nie jest niczym nowym. Tego typu metodę, współpracującą z systemami Android, oferują już niektórzy producenci. Być może do grona tego typu urządzeń wreszcie dołączy iPhone.

Jak wynika z kodu niedawno udostępnionej wersji beta iOS 13.4, nadchodząca aktualizacja ma umożliwić sparowanie samochodu z urządzeniem korzystającym z systemu Apple. Mowa tu nie tylko o iPhone’ach ale także zegarkach Apple Watch. W tym celu trzeba będzie umieścić swój telefon na czytniku NFC w pojeździe.

Zapisany w ten sposób klucz zostanie przypisany do urządzenia. Co ciekawe, z odkrycia wynika też, że tak zapisanym kluczem, będziemy mogli się podzielić z innymi użytkownikami. Do dyspozycji będziemy mieli kilka tzw. wirtualnych kluczy, które będziemy mogli przesłać na dowolne urządzenie za pomocą internetu.

Według nieoficjalnych informacji Apple nawiązało już kontakt z wybranymi producentami samochodów w celu wprowadzenia a tego rozwiązania.