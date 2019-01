Invisible-to-Visible - futurystyczny koncept Nissana na CES 2019

Na odbywających się w Las Vegas targach CES Nissan zaprezentował przyszłościową wizję pojazdu, który pomaga kierowcom „zobaczyć niewidzialne” poprzez połączenie świata realnego z wirtualnym.

Zdjęcie Invisible-to-Visible /materiały prasowe

Invisible-to-Visible (w skrócie I2V; "niewidzialne na widzialne") to futurystyczna technologia opracowana w ramach Nissan Intelligent Mobility, czyli podejścia firmy do zmian w zakresie zasilania i prowadzenia pojazdów oraz ich integracji ze społeczeństwem. I2V zademonstrował gościom CES przyszłość jazdy samochodem poprzez interaktywną, trójwymiarową i dającą poczucie zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości symulację na stoisku Nissana.

Reklama

I2V będzie wspierał klientów, łącząc informacje z czujników na zewnątrz i wewnątrz pojazdu z danymi pochodzącymi z chmury. Pozwala to nie tylko monitorować bezpośrednie otoczenie, ale także przewidywać to, co dopiero ma pojawić się na drodze i w jej pobliżu — nawet jeżeli na razie jest schowane za budynkiem lub za rogiem. Aby uatrakcyjnić prowadzenie samochodu, wskazówki są podawane w interaktywny "ludzki" sposób — na przykład przez awatary pojawiające się w kabinie.

Jazda w łączności z Internetem

Koncepcja I2V jest oparta na technologii Omni-Sensing Nissana: system na bieżąco gromadzi dane dotyczące sytuacji w ruchu drogowym, otoczeniu pojazdu oraz jego wnętrzu. Technologia SAM (Seamless Autonomous Mobility) Nissana analizuje sytuację na drodze na podstawie istotnych informacji otrzymywanych w czasie rzeczywistym, a półautonomiczny system wspomagania kierowcy ProPILOT dostarcza informacji o otoczeniu samochodu.

Na podstawie tych danych powstaje wirtualna mapa przestrzeni w promieniu 360 stopni wokół samochodu, uwzględniająca takie elementy, jak sytuacja na drodze i skrzyżowaniu, widoczność, znaki drogowe oraz obecność pieszych w pobliżu. Za pomocą czujników umieszczonych w kabinie system może także monitorować osoby podróżujące pojazdem, aby z wyprzedzeniem reagować na ich potrzeby, oferując pomoc w znalezieniu konkretnego miejsca w okolicy lub sugerując przerwę na kawę, która poprawi koncentrację kierowcy.

I2V pozwala także nawiązać łączność z osobami w wirtualnym świecie Metaverse. Kierowca i pasażerowie mogą kontaktować się z rodziną, znajomymi lub innymi osobami, które pojawiają się w kabinie jako trójwymiarowe awatary w rozszerzonej rzeczywistości i udzielają pomocy lub po prostu dotrzymują towarzystwa.

Zdjęcie Koncepcja I2V jest oparta na technologii Omni-Sensing Nissana / INTERIA.PL

Większe wsparcie w czasie jazdy autonomicznej i w trybie manualnym

W trybie autonomicznym I2V sprawia, że podróżowanie samochodem jest bardziej komfortowe i przyjemniejsze. Na przykład w czasie jazdy w deszczu system może symulować scenerię słonecznego dnia widoczną z wnętrza pojazdu.

W nieznanej okolicy system może wyszukać lokalnego przewodnika wśród użytkowników Metaverse, który w czasie rzeczywistym będzie komunikował się z osobami podróżującymi samochodem.

Informacje dostarczane przez takiego przewodnika mogą być gromadzone przez Omni-Sensing i zapisywane w chmurze, aby inni kierowcy odwiedzający dane miejsce mogli skorzystać z tych samych wskazówek. W sprawniejszym poruszaniu się po okolicy może pomóc także pokładowy system sztucznej inteligencji.

W trybie manualnym I2V dostarcza informacji z Omni-Sensing, które są nakładane na pełne pole widzenia kierowcy. Pomagają one w ocenie sytuacji i przygotowaniu się na takie sytuacje, jak zakręty ze słabą widocznością, nierówności nawierzchni czy mijanie się z samochodami nadjeżdżającymi z przeciwka.

Kierowca może także zarezerwować profesjonalnego pilota z Metaverse, który będzie mu udzielał instrukcji w czasie rzeczywistym. Taki pilot jest wyświetlany jako awatar w kabinie lub jako wirtualny pojazd poprzedzający, który pokazuje optymalny sposób pokonywania danej trasy.

I2V nie tylko wyświetla ostrzeżenia o zatorach ulicznych czy szacowany czas dojazdu, ale także dostarcza unikatowej wiedzy, dzięki której kierowca jest lepiej poinformowany o tym, czego może spodziewać się na drodze, a prowadzenie samochodu staje się mniej stresujące. Na podstawie lokalnych danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym przez Omni-Sensing I2V może dostarczać nawet tak szczegółowych sugestii, jak wybór optymalnego pasa ruchu na zatłoczonej drodze.

Po przybyciu na miejsce I2V może połączyć się z SAM, aby znaleźć miejsce na parkingu, a nawet autonomiczne zaparkować pojazd, zastępując kierowcę w wykonywaniu uciążliwych manewrów związanych z tą czynnością.