Hyundai i Canoo łączą siły w elektrycznym wyścigu zbrojeń

Zaprezentowany po raz pierwszy w 2017 roku, startup Canoo, łączy siły z Hyundaiem, aby opracować całkowicie nową, w pełni elektryczną platformę samochodową.

Zdjęcie Hyundai i Canoo łączą siły /materiały prasowe

Canoo to startup zaprezentowany w 2017 roku i założony przez wielu weteranów branży motoryzacyjnej. Jego głównym założeniem jest produkcja elektrycznego pojazdu opartego na unikalnym projekcie wymiennej płyty podłogowej. Każdy komponent służy wielu celom, co oznacza, że ​platforma jest mniejsza i lżejsza niż tradycyjne platformy EV. To przekłada się na niższe ceny produkcji, a co z tym idzie - sprzedaży.

Potencjał tego projektu zauważył Hyundai, który dąży do tego by jego elektryczne pojazdy stanowiły 25 procent całkowitej sprzedaży do 2025 roku. Współpraca południowokoreańskiego koncernu z Canoo może przyczynić się do powstania wydajnej i uniwersalnej platformy samochodowej, która dzięki swym właściwościom przyczyni się do obniżenia cen samochodów eklektycznych.