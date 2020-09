Hyundai chce opracować kroczący samochód

Na targach CES 2019 Hyundai zaprezentował fantastyczny pojazd nazwany Elevate Ultimate Mobility Vehicle. Łączy on możliwości pojazdu transportowego, z robotem kroczącym.

Zdjęcie Elevate Ultimate Mobility Vehicle /materiały prasowe

Wehikuł stworzony przez podległe marce Hyundai, New Horizons Studio posiada w pełni modułową konstrukcję, umożliwiającą wymianę kabin. Dzięki temu rozwiązaniu pojazd bazujący na tym samym podwoziu może spełniać zadania, zarówno transportowe jak i użytkowe.

Reklama

To co jednak wzbudza największą sensację, to podwozie futurystycznego pojazdu. Elevate Ultimate Mobility Vehicle posiada bowiem koła przymocowane do ruchomych wysięgników, mogących pełnić funkcje podobną do nóg robota. Dzięki temu samochód mógłby w każdej chwili zmienić się z maszyny jeżdżącej w maszynę kroczącą, co zapewne niosłoby wiele korzyści w przypadku pracy w trudnym terenie.

Wideo youtube

Choć zapewne nieprędko ujrzymy takie samochody, koncept w dobitny sposób pokazuje dalekosiężne plany marek motoryzacyjnych.