Huawei pomoże w opracowaniu elektrycznego samochodu z zasięgiem 1000 KM

Podczas niedawnej konferencji prasowej, Xu Zhijun – zastępca przewodniczącego Huawei Technologies, poinformował, że przedsiębiorstwo znane ze swoich urządzeń mobilnych, z nadzieją obserwuje rozwój motoryzacyjnych technologii.

Chiński producent zainwestował w tym roku ponad 1 miliard dolarów w komponenty badawczo-rozwojowe, przygotowane specjalnie pod kątem inteligentnego samochodu. Większość z nich już teraz trafiła na rynek motoryzacyjny.

Na zbliżających się targach Shanghai Auto Show, firma chce zaprezentować swoje najnowsze dokonania, prezentując koncepcyjny pojazd HuaweiCar. Wyposażony w innowacyjne rozwiązania samochód, ma dysponować zasięgiem 1000 kilometrów. To więcej niż w samochodach Tesla.

Informacja jest o tyle ciekawa, że Huawei wielokrotnie powtarzał, że nie będzie budował własnych pojazdów, a jedynie rozwijał technologie, które trafią do samochodów przyszłości. Oznacza to, że wspomniany HuaweiCar, może być tak naprawdę pokazowym modelem, który nigdy nie trafi do oficjalnej sprzedaży.

Biorąc jednak pod uwagę, że w Chinach sprzedaje się obecnie ponad 30 milionów pojazdów rocznie. Przy takim przemiale produkcyjnym, potencjalny samochód firmy Huawei, nie musiałby nawet ryzykować wejścia na inne rynki.