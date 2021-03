Huawei będzie produkował samochody elektryczne?

Wszystko wskazuje na to, że chińska marka znana ze swoich urządzeń elektronicznych planuje wejść na rynek samochodów elektrycznych. Pierwsze modele mogą zadebiutować już pod koniec tego roku.

Zdjęcie Huawei. /AFP

Plotki dotyczące hipotetycznych samochodów firmy Huawei pojawiają się już od jakiegoś czasu. Jak wynika z najnowszych przecieków, mogą one okazać się prawdą.

Wszystko bowiem wskazuje, że Huawei prowadzi obecnie rozmowy z Changan Automobile - chińskim producentem samochodów z siedzibą w Chongqing. Przedsiębiorstwo założone w 1862 roku jest obecnie głównym udziałowcem spółek joint venture: Chang’an Ford i Chang’an Suzuki. Do dialogu miały się też włączyć firmy BluePark Group BAIC Group i to ich fabryki miałyby służyć do produkcji nowych pojazdów elektrycznych.

Osobą odpowiedzialną za cały projekt jest podobno Richard Yu, szef konsumenckiej grupy biznesowej Huawei, który bezpośrednio przyczynił się do sukcesu firmy w świecie smartfonów. To właśnie on ma ustalać zadania i priorytety w przypadku wejścia na motoryzacyjny rynek.

Wszelkim donosom zaprzecza jednak rzecznik Huawei. Jego zdaniem marka nie jest i nie będzie producentem samochodów. Nie oznacza to jednak, że chiński gigant nie przygląda się rynkom technologii informacyjno-komunikacyjnej.