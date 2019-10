Harley Davidson wznowił produkcję elektrycznego motocykla LiveWire. Przeszkodą w tworzeniu pojazdu miał okazać się problem z ładowaniem akumulatora.

Zdjęcie Harley Davidson LimeWire /materiały prasowe

Harley Davidson LiveWire to elektryczny motocykl producenta oferowany za 30 tysięcy dolarów. Urządzenie miało problemy z ładowaniem akumulatora przez co firma musiała przerwać produkcję pojazdu. Harley Davidson wielokrotnie odmawiał komentarza w tej sprawie, jednak wygląda na to, że sprawa jest jasna.

Analitycy oczekują, iż Harley Davidson w najbliższych latach wprowadzi na rynek kolejne, bardziej przystępne cenowo motory i motocykle elektryczne. Producent nie poinformował o swoich planach, a sam internet w tej kwestii chwilowo milczy.

Oby problemy producenta nie powtórzyły się także w przypadku innych produktów.