Goodyear przetestuje swoje opony w kosmosie

Firma Goodyear będzie testować komponenty swoich opon w przestrzeni kosmicznej. Wszystko w ramach projektu uruchomionego w tym miesiącu w Amerykańskim Narodowym Laboratorium Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Zdjęcie Goodyear w kosmosie /materiały prasowe

Na 21 lipca zaplanowany jest start misji SpaceX CRS-18, która uda się do stacji ISS z materiałami doświadczalnymi Goodyear na pokładzie. W środowisku mikrograwitacyjnym, czyli w tzw. stanie nieważkości, na pokładzie stacji kosmicznej firma zbada powstawanie cząstek krzemionki - materiału powszechnie używanego w oponach osobowych. Dzięki zebranej wiedzy inżynierowie i naukowcy Goodyeara będą mogli określić, czy unikalne formy wytrąconej w kosmosie krzemionki pozwolą poprawić osiągi opon.

Kosmiczna historia Goodyear sięga lipca 1969 roku, kiedy firma dostarczyła kluczowe komponenty do statku kosmicznego Apollo 11. Hamulce Goodyear umożliwiły rakietom dotarcie do wyrzutni, a specjalny system wspomagał silniki w obiegu azotu, tlenu i wodoru. Oprócz tego rama luku modułu dowodzenia oraz panel, na którym zamontowano przyrządy do lądowania również zostały wyprodukowane przez firmę.

Kiedy Apollo 11 wpadł do oceanu po powrocie na Ziemię, kapsuła była utrzymywana w pozycji pionowej przez balony wypornościowe wykonane przez Goodyear. Dzięki temu członkowie załogi mogli wyczołgać się na tratwy ratunkowe. Astronauci Apollo do przeniesienia sprzętu fotograficznego, narzędzi do kopania i 35 worków wypełnionych skałą księżycową używali specjalnego wózka. Jego 16-calowe opony były wynikiem specjalnego projektu, przy którym pracowały setki specjalistów Goodyear.

Tegoroczne badanie Goodyear w przestrzeni kosmicznej prowadzone jest na podstawie umowy z amerykańskim Narodowym Laboratorium ISS oraz we współpracy z NASA. Jego celem jest pełne wykorzystania laboratorium orbitalnego i prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i technologicznych, które mogą przynieść korzyści dla życia na Ziemi.

Astronauci na pokładzie ISS przeprowadzą przygotowany przez Goodyear eksperyment z krzemionką i zamrożą komponenty do powrotu na Ziemię. Ten sam eksperyment przeprowadzą jednocześnie naukowcy Goodyear w laboratoriach firmy. Pozwoli to na późniejsze porównanie wyników eksperymentów przeprowadzonych w warunkach kosmicznych i ziemskich.