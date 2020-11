GM planuje 30 nowych modeli elektrycznych do 2025 roku

Amerykański koncern motoryzacyjny zwiększa swoje zaangażowanie w produkcję pojazdów elektrycznych. Producent ujawnił, że planuje wprowadzić na rynek 30 pojazdów elektrycznych do końca 2025 roku.

Zdjęcie GMC Hummer EV /materiały prasowe

General Motors chce zwiększyć swoje inwestycje w pojazdy elektryczne i samojezdne z 20 miliardów do 27 miliardów dolarów. Głównym celem działania jest chęć wprowadzenia do końca 2025 roku, 30 nowych pojazdów elektrycznych. Wśród nich ma być wyczekiwany GMC Hummer EV, Cadillac Lyriq, a także niezapowiedziane wciąż modele, takie jak nowe pickupy czy kompaktowy crossover Chevroleta. Co ciekawe samochody mają obejmować wszystkie przedziały cenowe, a większość z nich będzie dostępna w Ameryce Północnej.

Reklama

Jak zapewnia koncern, wspominane samochody mają wyróżniać się wydajnością. Ich konstrukcja zostanie oparta na akumulatorach Ultium, dzięki czemu ich zasięg może wzrosnąć do nawet 700 km na jednym, pełnym ładowaniu. Amerykański producent wciąż także pracuje nad drugą generację akumulatorów, która ma być jeszcze wydajniejsza od obecnej.

Działania General Motors są bez wątpienia następstwem zmian na rynku motoryzacyjnym. Jakiś czas temu, stany takie jak Kalifornia poinformowały o chęci zakazu sprzedaży nowych samochodów napędzanych napędem spalinowym do 2035 roku. Podobne stanowisko podtrzymuje także Wielka Brytania, która chce całkowitego zakazu pojazdów spalinowych do 2030 roku.