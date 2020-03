Właściciele pojazdów słynnej amerykańskiej marki, mogą od teraz skorzystać z darmowego pakietu internetowego. Ze względu na panującą epidemie wirusa COVID-19, mogą oni wykorzystać do trzech gigabajtów danych w ciągu trzech miesięcy.

Zdjęcie Chevrolet Bolt EV /materiały prasowe

Trzy gigabajty na trzy miesiące to niewiele, jednak działanie General Motors nie ma tu na celu propagowania swoich samochodowych usług rozrywkowych. W dobie szalejącego koronawirusa, podłączone do internetu pojazdy mogą, dosłownie, uratować nam życie. Podłączenie do globalnej sieci umożliwia nam łatwiejszą komunikację, a nawet dostęp do rozszerzonych funkcji Assistance.

Reklama

Wraz z darmowym pakietem internetowym, motoryzacyjny gigant pozwoli swoim użytkownikom na ograniczone korzystanie z dodatkowej usługi OnStar Crisis Assist. Pozwala ona na połączenie się z osobistym doradcą, który pomoże nam skontaktować się z rodziną, zadzwoni na odpowiednie służby ratunkowe czy nawet pokieruje bezpośrednio do szpitala gdy zajdzie taka potrzeba.