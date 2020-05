Znana ze swoich samochodowych konektorów łączących pojazd z internetem rzeczy, firma Automatic, ogłosiła koniec swojej działalności. Od 28 czerwca “dongle” 3G będą nadawały się jedynie na śmietnik.

Zdjęcie Automatic Pro /materiały prasowe

Firma Automatic była jedną z pierwszych, które wprowadziły do sprzedaży specjalnie konektory samochodowe, łączące pojazd z nowoczesnymi technologiami. Umożliwiały one odczyt wszelkich informacji z komputera pokładowego, dostęp do diagnostyki samochodu, a nawet śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym za pomocą podłączonej aplikacji mobilnej.

Niestety jak wynika z wpisu zamieszczonego na stronie firmy, to już koniec. Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, Automatic nie wytrzymało zmian ekonomicznych narzuconych przed epidemie koronawirusa. Coraz mniejsza ilość osób kupujących i korzystających z samochodów przyczyniła się do obniżenia wpływów do budżetu firmy, a tym samym podjęto decyzję o jej zamknięciu.

Urządzenia będące na rynku będą działać do 28 czerwca 2020 roku. W późniejszym czasie, będzie można je poddać recyklingowi lub po prostu wyrzucić.