Ogromnych rozmiarów luksusowy budynek zwieńczony sztucznym stawem przed wejściem. Tak prezentuje się pierwsza ilustracja gigafabryki Tesli, która ma powstać tuż pod Berlinem.

Zdjęcie Ilustracja przedstawiająca fabrykę /Twitter

Do wielkich fabryk amerykańskiego giganta, dołączy kolejna. Na miejsce jej budowy wybrano Niemcy, a konkretnie tereny niedaleko Berlina. Tym samym będzie to już trzecia powstająca "gigafabryka" na świecie, zaraz po tych w Szanghaju, Buffalo oraz Reno. Inwestycja może przynieść pracę dla nawet ok. 10 tys. ludzi.

Niedawno Elon Musk, właściciel firmy produkującej elektryczne supersamochody zaprezentował jej ilustracje na swoim koncie Twitter. Ekscentryczny milioner poświęcił także trochę czasu by odpowiedzieć na pojawiające się pod wpisem pytania.

Dzięki temu wiemy, że fabryka będzie posiadała dach wykonany z paneli słonecznych. Kominy budynku będą skrupulatnie ukryte, a wisienką na torcie ma być basen dla pracowników. Oczywiście to ostatnie należy brać z pewnym przymrużeniem oka.

Według przewidywań, fabryka powinna powstać do 2021 roku.