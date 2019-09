Elektryki na buspasy – będą oznakowania

Łódź, jako pierwsze miasto w Polsce, oznakowuje buspasy znakami samochodów elektrycznych.

Zdjęcie Elektryki na buspasy /materiały prasowe

W Łodzi zaprezentowano oznakowanie poziome buspasów, które zawiera piktogram samochodu elektrycznego i skrót EV.

"Jako pierwsze miasto w Polsce oznaczamy w ten sposób buspasy, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy zyskają świadomość, że auta elektryczne mogą poruszać się tymi specjalnie wyznaczonymi pasami. To bardzo duże udogodnienie, które pozwala przejechać przez miasto, zwłaszcza w godzinach szczytu, nie stojąc w korkach. Cieszę się, że Łódź wyznacza trendy w zakresie ekologii w aglomeracjach" - powiedział Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Propozycje znaków poziomych i pionowych, przygotowało PSPA, największa w Polsce organizacja branżowa, integrująca firmy i organizacje związane z rynkiem zeroemisyjnego transportu.

"Inicjatywa Łodzi to duży krok w zakresie popularyzacji elektromobilności w Polsce. Wyobraźmy sobie, że charakterystyczne samochody z wtyczką i akronim EV znajduje się na większości buspasów w naszych miastach. To najlepsza reklama samochodów elektrycznych, która podkreśla walory użytkowe pojazdów zeroemisyjnych. Liczymy, że kolejne samorządy pójdą śladem Łodzi, do czego będziemy je namawiać podczas lubelskiego kongresu" - powiedział Łukasz Witkowski z PSPA.