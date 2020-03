Lotus Evija to w pełni elektryczny hypercar, który został wyceniony na kwotę 2.6 milionów dolarów. Choć kwota ta przyprawia o ból głowy, to chętnych na pojazd nie brakuje.

Zdjęcie Lotus Evija /materiały prasowe

Brytyjski Lotus, słynący do tej pory z lekkich, spalinowych i szybkich pojazdów postanowił zaatakować rynek elektryczny. Efektem tego jest napędzany 4 silnikami elektrycznymi, z których każdy dysponuje mocą 500 KM, model Evija. Wyjątkowość modelu podkreśla także niewielka ilość wyprodukowanych egzemplarzy - zaledwie 130 sztuk, oraz spora cena, wynosząca 2.6 milionów dolarów, czyli ok 10 milionów polskich złotych. Co ciekawe ta ostatnia nie okazała się zbyt wielką przeszkodą dla zainteresowanych.

Reklama

Jak poinformował zarząd Lotusa, wszystkie z dostępnych modeli zostały już wyprzedane. Tak duży popyt zaskoczył nawet brytyjską markę, ale jak twierdzą - może to oznaczać wciąż rosnące zainteresowanie mocnymi, elektrycznymi samochodami. Jeśli jakakolwiek firma, kojarząca się dotychczas z głośnymi, spalinowymi i szybkimi samochodami, waha się jeszcze nad stworzeniem elektrycznego odpowiednika - może to być dla niej dobry znak.