Elektryczny motocykl zbudowany przez studentów ruszy na podbój Hiszpanii i Dakaru

Studenci PWr. zaprezentowali nowy, elektryczny motocykl, którym planują m.in. podbić słynny Rajd Dakar. Premiera modelu LEM Thunder odbędzie się w czwartek, 5 lipca.

Zdjęcie LEM Thunder - elektryczny motocykl /materiały prasowe

Pojazd zbudowany przez studentów z Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych jest pierwszym w Polsce lekkim motocyklem elektrycznym przystosowanym do Rajdu Dakar. Dzięki swojej niskiej wadze i mocy ok. 40 KM zapewnia bardzo dobry stosunek mocy do masy, co jest niezwykle istotne w rajdach terenowych.

Reklama

Pojemność baterii zamontowanej w motocyklu pozwala na przejechanie ok. 90 km, a dzięki specjalnemu systemowi wyczerpany akumulator można wymieć w ciągu zaledwie kilku sekund.

LEM Thunder już za niecałe dwa tygodnie wystartuje w SmartMoto Challenge 2018 w Barcelonie (16-22 lipca). Do tej pory nasi studenci startowali w Hiszpanii 5 razy i mogą pochwalić się m.in. zwycięstwami w 2014 i w 2017 r. i trzykrotnym zdobyciem trzeciego miejsca (w 2013, 2015 i 2016).

Następnie w dniach 22-26 sierpnia we Wrocławiu członkowie KN PIRM po raz pierwszy zorganizują polską edycję zawodów motocykli elektrycznych pod nazwą Wrocław SmartMoto Challenge.

Zwieńczeniem projektu LEM Thunder ma być start w Rajdzie Dakar 2019 (6-17 stycznia).

Prezentacja elektrycznego motocykla odbędzie się w czwartek, 5 lipca, o godz. 11.00 w Strefie Kultury Studenckiej.