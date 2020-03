Elektryczny hypercar za 2,9 miliona dolarów

Słynna marka Pininfarina zaprezentowała wyjątkową wersję swojego flagowego hypercara Battista.

Zdjęcie Pininfarina Battista Anniversario /materiały prasowe

Włoski producent samochodów nie pierwszy raz zaskakuje ekskluzywnymi pomysłami. Niedawno głośno było o elektrycznym supersamochodzie Battista, który został ogłoszony najmocniejszym seryjnym pojazdem kiedykolwiek stworzonym w południowym kraju. Posiada on czterosilnikowy układ oferujący moc 1900 KM, co pozwala na osiągniecie maksymalnej prędkości 350 km/h i przyspieszenia od 0 do 100 km/h w niecałe dwie sekundy.

Reklama

Teraz przyszła pora na jego limitowaną edycje nazwaną Anniversario. Ma ona wyróżniać się lżejszym nadwoziem, usprawnioną aerodynamiką i jeszcze lepszymi osiągami. Pojazd zostanie przygotowany całkowicie ręcznie, a jego fotele obszyte specjalnym materiałem i wygrawerowane stosowną etykietą.

Niestety wyjątkowa będzie również jego cena. Włoski hypercar ma kosztować 2,9 miliona dolarów, co w przeliczeniu na polskie złote daję kwotę rzędu 11 milionów. Gdyby tego było mało, producent zapowiedział powstanie jedynie 5 sztuk tego wyjątkowego modelu.