Niemiecka marka stworzyła pierwszą w pełni elektryczną wersję nowego Buggy – modelu nawiązującego do popularnych amerykańskich pojazdów plażowych. Pojazd będzie miał premierą podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie.

Zdjęcie Elektryczny Buggy od Volkswagena /materiały prasowe

W pełni elektryczny Buggy nawiązuje do historycznych wzorów z Kalifornii. W przeszłości pojazdy te wykorzystywały podwozie Garbusa, dzisiaj równie uniwersalna okazuje się platforma podłogowa MEB. Pojazd będący współczesną interpretacją rasowego buggy, tak jak pierwowzór nie ma stałego dachu ani konwencjonalnych drzwi. W jego wyglądzie w oczy rzucają się ponadto odsłonięte koła z oponami do jazdy w terenie oraz szerokie progi.

Reklama

Nowy model studyjny na platformie MEB jest dowodem na to, że platforma ta - stworzona do aut z wyłącznie elektrycznym napędem - może być wykorzystywana nie tylko do budowy modeli wielkoseryjnych. Modułowa płyta podwoziowa może, tak jak kiedyś podwozie Garbusa, służyć również do konstrukcji niepowtarzalnych modeli wytwarzanych w niewielkiej liczbie egzemplarzy.

Historia rekreacyjnych pojazdów z rozwiązaniami technicznymi Volkswagena jest długa i sięga od Garbusa Cabrio, poprzez pojazdy specjalne z nadwoziami stworzonymi np. przez firmy Hebmüller i Rometsch, aż po zupełnie otwarte wersje, jak Meyers-Manx Buggy. Wszystkie świadczą o tym, że przez całe lata istniały bardzo kreatywne, a nawet ekskluzywne pojazdy specjalne na bazie Garbusa. Do lat 80. na świecie powstało około 250.000 egzemplarzy pojazdów wytwarzanych w krótkich seriach oraz niepowtarzalnych unikatów.

Studyjny elektryczny Buggy będzie miał swoją premierę podczas 89. Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie (7-17 marca 2019 r.).