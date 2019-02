Elektryczne smarty do wynajęcia w Warszawie

Do stołecznej floty samochodów dostępnych w ramach car-sharingu dołączyły elektryczne smarty EQ.

Popularność car-sharingu systematycznie rośnie - analizy firmy doradczej PwC wskazują, że w 2030 roku co trzeci przejechany w Europie kilometr będzie "współdzielony". Teraz mieszkańcy i turyści odwiedzający Warszawę mają szansę wynająć na minuty nie tylko samochody spalinowe, ale również bezemisyjne, elektryczne smarty fortwo EQ.

Korzystanie z elektrycznego smarta w ramach car-sharingu to nie tylko wygoda, ale i okazja do oswojenia się z elektromobilnością. We flocie firmy Panek CarSharing debiutuje 10 egzemplarzy modelu, a ich użytkowanie zostało starannie dopracowane. Wypożyczyć można jedynie te samochody, które mają akumulator naładowany w co najmniej 21%. Auta będą "tankowane" przez obsługę techniczną, ale będzie też możliwość naładowania ich samodzielnie na jednej z kilkudziesięciu dostępnych w Warszawie stacji. Klienci otrzymują wówczas bonus finansowy do wykorzystania przy kolejnej jeździe w wysokości nawet 20 zł. W każdym smarcie znajdzie się instrukcja korzystania z ładowarek oraz wykaz punktów, gdzie można pozostawić pojazd. Koszty prądu pokrywa firma.

Co istotne, elektrycznymi smartami można bez przeszkód poruszać się buspasami. Koszt wynajęcia smarta EQ to 0,70 zł za każdą minutę i 0,65 zł za kilometr jazdy. Aby skorzystać z samochodu, należy mieć prawo jazdy kategorii B i kartę płatniczą oraz zarejestrować się za pomocą aplikacji, dostępnej w sklepach AppStore i Google Play.